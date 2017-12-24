بالصور.. أسعار وتفاصيل موديل نيسان تيتان 2018

متابعات(صدى):

أعلنت نيسان أسعار وتفاصيل موديلي 2018 من شاحنتيها تيتان وتيتان XD , والأبرز بالنسبة لعائلة تيتان هو اضافة باقة Midnight Edition التي تشمل شبكة تهوية بنفس لون السيارة مع لمسات داكنة ومصابيح أمامية داكنة واللون الأسود في أماكن عديدة مثل العجلات قياس 20 بوصة والأرقام والشعارات على الشاحنة, والباقة الداكنة تتوفر لتيتان وتيتان XD Crew Cab SV وSL 4×4 و4×2 بسعر يبلغ 1.250 دولار.

وستأتي تيتان half-ton بكابينة مفردة وفي صورة King Cab و Crew Cab بجانب نسختين واحدة 4×2 والثانية 4×4. وستعمل كل النسخ عبر محرك V8 Endurance سعة 5.6 لتر بقوة 390 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات. وتتميز تيتان half-ton بمزايا عديدة مثل نظام تحك في مكابح المقطورة Trailer Brake Controller ونظام TSC ونظام التحكم في الطرق المنحدرة ونظام فحص أضواء المقطورة.

أما بالنسبة لتيتان XD, فتتوفر أكبر شاحنات نيسان بحمولة وقوة جر كبيرة, وتشمل قائمة اصدارات الشاحنة Crew Cab, King Cab وSingle Cab مع اثنين من الصناديق الخلفية المختلفين في الطول وتعتمد على محرك Cummins V8 سعة 5 لتر ديزل بشاحن توربيني أو محرك V8 سعة 5.6 لتر بنزين بجانب نظامي دفع 4×4 أو4×2 و5 مستويات للتجهيز. وتتوفر كلتا الشاحنتين الآن للبيع لدى التجار والموزعين.