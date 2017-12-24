” الخضيري “: بويضات الذبابة ليست بكتيريا ملوثة للطعام

حمود العنزي(صدى):

نفى عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، ما تداول في مقطع فيديو للقطة ميكروسكوبية توضح ذبابة تضع البكتيريا في الطعام، مشيرًا إلى أن اللقطة تمثل ذبابة تضع بويضاتها في مكان يناسبها.

وعلق ” الخضيري ” على الفيديو المتداول عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” دور مقطع عن لقطة ميكروسكوبية لذبابة تضع البكتيريا في الاكل، وهذا غير صحيح، اللقطة لذبابة تضع بويضاتها فقط في مكان يناسبها وليس الاكل، ثم ان البويضات ليس منها مرض بل تحللها احماض الهضم، نقل الامراض هو وقوع الذبابة لى شيء ملوث ببكتيريا ثم تقع على جرح على الجلد فتدخل الجسم عبر ذلك فقط “.