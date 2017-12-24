” الهلال الأحمر ” يناقش سبل تطوير عمل الهيئة ومنسوبيها

علي القحطاني(صدى):

عقد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الأحد، اجتماعه الثامن بالمقر الرئيس للهيئة برئاسة معالي وزير الصحة رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء المجلس.

ورحب الدكتور الربيعة في بداية الاجتماع بالحضور، وتم البدء في جدول الأعمال الذي تضمن عرض مبادرات إدارة الأسطول بالهيئة والتي يهدف من خلالها الى تقليل زمن استجابة سيارات الإسعاف للبلاغات وقياس مؤشر الأداء في مباشرة الحالات الإسعافية بالإضافة لربط سيارات الإسعاف بغرفة العمليات المركزية إلكترونياً من خلال تحديد أقرب فرقة إسعاف للموقع وتوجيهها إليه .

وتم تقديم عرض عن مبادرة سرعة استجابة الإسعاف لمكالمات الطوارئ، حيث تم استعراض الحلول والأفكار التقنية والتي يتم العمل عليها لتحسين سرعة الاستجابة لمكالمات الطوارئ وتعزيز فرص التحسين بتنفيذ هذه المبادرة والاستفادة من التقنية للتخفيف من العوائق الحالية، وشملت محاور الاجتماع كذلك استعراض البرامج التي تقوم بها الهيئة في تنمية مهارات مقدمي الخدمة الطبية الإسعافية وتطويرها من خلال تنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي الهيئة العاملين في الميدان لكي تكون الخدمة الإسعافية متوافقة مع التطورات المتجددة في هذا المجال، إضافة للدورات والمحاضرات الإسعافية التثقيفية للمجتمع.

كما تم استعراض أبرز المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها كمشروع تترا وتطبيق أسعفني بالاضافة إلى استخدام التقنية بترحيل البلاغات والتحول للتعاملات الالكترونية.