اتصالات: تفعيل أول شبكة للجيل الخامس

حمود العنزي(صدى):

أعلنت اتصالات اليوم الأحد، عن تحقيقها إنجاز جديد في إطار تمكين شبكة الجيل الخامس في الدولة حيث نجحت في إطلاق أول شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس ذات النطاق العريض في المنطقة، والتي تم نشرها في مرحلتها ما قبل التجارية في مناطق معينة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شملت العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي.

وتتيح هذه الشبكة إمكانية استخدام طائرة بدون طيار ذات تقنيات متطوّرة تعتمد على شبكة الجيل الخامس (5G) ومجهّزة بتقنية الواقع الافتراضي (VR) مع قدرة تصوير بزاوية 360 درجة وكاميرا عالية الوضوح (4K) لتعزير التجربة في البيئات الحية.

وبلغت سرعة التحميل 5 جيجابت في الثانية، وسرعة التنزيل 2 جيجابت في الثانية مع تسجيل وقت استجابة منخفض جدّا، علاوةً على تحقيق ربط أعداد ضخمة من الأجهزة المتصلة عبر انترنت الأشياء.

ويذكر أن اتصالات كانت من أوائل المشغلين في العالم الذين أجروا تجارب حية لتقنية الجيل الخامس باستخدام نطاقات تردد مختلفة، حيث سجلت تجربتها الأخيرة سرعة بلغت 71.75 جيجابت في الثانية باستخدام موجات التردد العالية (e-band).

كما قامت اتصالات بنشر شبكة جيجابت (Gigabit LTE) في الدولة كجزء من التحديث نحو تهيئتها لشبكة الجيل الخامس جنباً الى جنب مع نشر تقنية إنترنت الأشياء ضيقة النطاق (NB-IoT) وتقنية التطور طويلة الأمد المعروفة بـ (LTE-M) لاستيعاب الحجم الهائل المتوقع من الأجهزة المتصلة في المدن الذكية في السنوات القليلة القادمة، ويتم تطوير البنية التحتية على أساس التصور الوظيفي للشبكة بما يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.