بالفيديو.. ميسي بدون ” حذاء ” في مبارة برشلونة وريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديولـ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء السبت،وهو يمهد للهدف الثالث من دون حذاء في مبارة برشلونة وريال مدريد التي انتهت لصالح الفريق الكاتالوني بثلاث أهداف نظيفة.

وخسر ميسي وهو يتجاوز المدافع البرازيلي مارسيلو حذاءه من قدمه اليمنى على ما يبدو ، لكنه استمر ومرر الكرة لـ أليكس فيدال، ليسجل الهدف ” الثالث ” الذي قضى على أحلام الريال

يذكر أن ميسي رفع رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 مقابل 53 هدفاً مثلاً لرونالدو،كما فاز ميسي في الكلاسيكو للمرة السابعة عشرة في مسيرته.