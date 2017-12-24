” الشهري ” يطالب باستبعاد ” كاليخون ” من الاتفاق

نواف السالم(صدى):

طالب المدير الفني للاتفاق سعد الشهري من إدارة النادي أن تعمل على استبعاد اللاعب الإسباني خوانمي كاليخون من صفوف الفريق في أسرع وقت، للبحث عن لاعب آخر بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، في ظل عدم وجود دور مؤثر للإسباني في الفريق.

وأشار ” الشهري ” إلى أن اللاعب ” كاليخون ” لم يعد قادرًا على تحقيق مستوى جيد مع نادي الاتفاق، وهو ما لم يحقق استفادة في الوقت الذي يحتاج فيه النادي للاعب يمتلك قدرات هائلة تطور من الفريق وتجعله في المقدمة لتعويض تراجعه في الموسم الحالي.

وشدد المدير الفني للاتفاق على ضرورة سرعة البحث عن بديل للاعب هزاع الهزاع بعد غيابه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهي ما تمنعه من استكمال مشاركته مع الفريق حتى نهاية الموسم .