القبض على شاب بسبب ” شعره “

الخرطوم(صدى):

ألقت شرطة النظام العام بالخرطوم القبض على شاب سوداني يدعي مصطفي صبري أبو الريش، والسبب أن شعره لا يتناسب مع المظهر العام، ولاقى أبو الريش تضامنا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن القبض عليه يعد تجاوز من الشرطة وأن تكثيف الشعر من عدمه حرية شخصية وليس من حق أحد التدخل.

وذكر مصطفي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” إن قوة من الشرطة اقتادته، أمس الأول الخميس، مع آخرين إلى قسم شرطة الأزهري ” بحجة أن شعري لا يناسب المظهر العام “.

وتضامن الكثير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي مع أبو الريش مستنكرين من اعتقال مصطفي رغم أن في السودان يعد من ثقافتهم إرسال الشعر، وعلق أحد رواد الفيسبوك ساخرا من الشرطة وقال ” عن أي لون قميص يرتدي أبو ريش غدًا السبت؟ ” كلو ولا (كل شيء إلا) زعل الحكومة؟ “.

وأضاف معلق أخر على الفيسبوك، “صديقنا مصطفى صبري أبو الريش اعتقلوه لأن شعره غير لائق بالمظهر العام، في حين أن أهلنا بشرق السودان عمومًا هذا مظهرهم وثقافتهم “.

وأمرت الشرطة بإخلاء سبيله بعد أن وقع مصطفي تعهدا على نفسه بأن يحلق شعره.