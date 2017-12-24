تحديثات محدودة بأسعار أقل لـ ” مازدا MX-5 مياتا ” موديل 2018

طوكيو(صدى):

أعلنت مازدا عن سلسلة من التحديثات التي وفرتها لموديل MX-5 مياتا 2018 الجديد, والمقرر بدء مبيعاته في الشهر المقبل, فيما حصلت السيارة المرتقبة على عدد من التغييرات الخارجية التي تشمل سقف مرن جديد بلون Dark Cherry بجانب توسيع باقة الألوان المتوفرة للسيارة لتشمل الأزرقEternal Mica والأبيض Snowflake Peal Mica والأحمر سول كريستال.

وبالنسبة للنسخة القياسية من السيارة وهي MX-5 سبورتس, فستبدأ من سعر 25.295 دولار وأهم الاضافات لهذا الطراز نظام كونكت الترفيهي بشاشة 7 بوصة. أما MX-5 Club، فستقدم بسعر 29.155 دولار وتتميز بفرش قماشي للمقاعد بخاصية التسخين مع تطريز أحمر مختلف.

كما يمكن توفير باقة مكابح خاصة للسيارة هي Brembo/BBS بسعر 3.770 دولار وتشمل مقاعد جلدية بخاصية التسخين وتوجد كذلك باقة Brembo/BBS Recaro الجديدة كلياً بسعر 4.470 دولار وتشمل مقاعد ريكارو جلدية رياضية. وبالانتقال لنسخة MX-5 Grand Touring، فتبدأ من 30.195 دولار والتغيير الوحيد الاضافي فيها فرش جلدي نابا Auburn فاخر اختياري بتكلفة 300 دولار.

ومن حيث الأداء, فقد زودت السيارة بنظام توجيه معدل وتعليق خلفي مطور لتجربة قيادة أكثر متعة, فيما حملت السيارة محرك سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 155 حصان، وترسل القوة في السيارة للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة مانيوال قياسي أو أوتوماتيك اختياري من 6 سرعات.