شاب يجبر خطيبته على رفض وظيفة لسبب غريب

واشنطن(صدى):

روت سيدة أمريكية موقف طريف حدث بين رجل وخطيبته في المطار ، أثار اعجاب المتابعين الذين اثنوا على رفض الفتاة لعرض خطيبها ورفضها وظيفة جيدة مقدمة اليها لأسباب تافهة .

وقالت السيدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كان هناك شاب وفتاة يتجادلان حول المال إلى جانبي في المطار، وقال الشاب للفتاة إن كانت تحبه، عليها رفض العمل المعروض عليها، لأن الجميع سيعرفون أنها تكسب أكثر منه، وهذا سيسبب له الإحراج والإهانة ” .

وتابعت : ” لقد كانت الفتاة تبكي، وقالت لها إنها لن تفعل أي شيء يفسد علاقتهما، فرد بالقول: إذاً عليك أن لا تقبلي الوظيفة. عند ذلك، كنت أرغب في أن ألكمه في وجهه ” .

وأضافت: ” أخبر الشاب الفتاة أنها ستترك العمل على أي حال بعد زواجهما وإنجاب الأطفال، ولا ضرورة للتركيز على مستقبلها المهني. لا أصدق أن هذا يحدث في عام 2017 ” .

وتابعت السيدة ، وبعد كلام الشاب انتفضت الفتاة وراحت تمسح دموعها، ورمت بطاقة الصعود إلى الطائرة في وجهه، وقالت باستغراب: أطفال ! من قال لك إنني أرغب في إنجاب الأطفال؟ .

وانتهت القصة عند هذا المشهد، حيث راح الأشخاص الذين صادف وجودهم وسمعوا الحوار، يصفقون للفتاة، بعد أن تركت خطيبها، واختارت أن تلحق مستقبلها وتقبل بالوظيفة.