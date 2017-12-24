” الجنايات الكويتية ” تبريء آسيويا من الإعدام بعد مرور 11 عاما

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الجنايات بالكويت اليوم، ببراءة متهم آسيوي، وإلغاء الحكم الغيابي الصادر ضده قبل 11 عاما، لإتهامه بقتل مقيم مصري عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد.

وقال وكيل المتهم المحامي في تصريح صحفي، إن الحكم جاء نتيجة سقوط الدعوى الجزائية قبل موكله وذلك لانقضائها بالتقادم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الجريمة.

وعن الواقعة قد عثر على جثة المجني عليه على شاطئ البحر المقابل لمنطقة بنيد القار في عام 2006 بالكويت، حيث بدا عليها 4 طعنات نافذة، وقد دلت التحريات على وقوف الآسيوي وراء الجريمة بسبب خلاف مالي بعد رفع البصمات من أداة الجريمة ومحفظة مالية.