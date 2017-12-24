الجيش اليمني يحرر بيحان كاملة.. ويدخل أولى قرى البيضاء
حرَرت قوات الجيش اليمني، بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، اليوم الأحد، باقي قرى ومناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش بدأ في تحرير أولى قرى محافظة البيضاء، حيث وصلت القوات إلى قرية شتار بالبيضاء.
ولا تزال المعارك مستمرة باتجاه محافظة البيضاء وسط إنهيار كبير في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.
jamalco[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلت بوادر النصر بحول الله القضاء على الحوثيين وتنظف البلاد منهم صعدا طهرت والأباتشي تلاحق ميليشيات الحوثي تنظيف تنظيف ومفتاح صنعاء باليد وتحريرها سويعات ياعبداللات المجوسي سابق ماقلته لك تدك دك ويفصل راسك من حسد ولا يعثر لك على جثه أخزاك الله يالمجوسي الحوثي الرافضي للعين