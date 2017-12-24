الجيش اليمني يحرر بيحان كاملة.. ويدخل أولى قرى البيضاء

فهمي محمد(صدى):

حرَرت قوات الجيش اليمني، بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، اليوم الأحد، باقي قرى ومناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش بدأ في تحرير أولى قرى محافظة البيضاء، حيث وصلت القوات إلى قرية شتار بالبيضاء.

ولا تزال المعارك مستمرة باتجاه محافظة البيضاء وسط إنهيار كبير في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.