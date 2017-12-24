ويلشر: أرغب في المشاركة في مباريات الدوري الممتاز مع الأرسنال

ماجد محمد(صدى):

يرغب جاك ويلشر، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، في اللعب بصورة منتظمة بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وتأتي رغبة ويلشر بعد الأداء الجيد الذي ظهر به في مباراة أول أمس أمام ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقال ويلشر: ” يتملكني شعور طيب. لقد قلتها مرارا وتكرارا أنني أرغب في المشاركة في مباريات الدوري الممتاز، وشاركت في كثير من مباريات الدوري الأوروبي وتمكنت من تعزيز لياقتي البدنية “.

وأضاف: ” كنت صبورا. الفريق يعاني الآن من بعض الإصابات وشاركت أنا في عدد من المباريات وأنا سعيد وأرغب في الاستمرار في المشاركة مع الفريق، الجدول مزدحم بالمباريات خلال فترة الأعياد. سنخوض العديد من المواجهات التي ستحتاج لجهود كل لاعب في الفريق ولهذا فأنا سعيد “.

يذكر أن جاك ويلشر من مواليد 1 يناير 1992 و يبلغ من العمر 25 عام.