” طيران ناس ” يطلق أولى رحلاته الدولية إلى نيجيريا

حمود العنزي(صدى):

يواصل الناقل الوطني السعودي طيران ناس خططته التوسعية في إطلاق رحلاته المباشرة المتخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين إلى كافة الدول.

وأطلق الطيران رحلاته الدولية المباشرة إلى نيجيريا، اليوم الأحد، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مدينة كانو في نيجيريا، كخطوة ثانية بعد إطلاق رحلاته إلى بيروت وبغداد في نوفمبر الماضي.

وتبدأ الرحلات المجدولة من مطار جدة الدولي إلى مدينة كانو في الجمعة من كل أسبوع الساعة الـ7:30 مساءً، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات إسبوعيًا في حالة زيادة الطلب.

ويخطط طيران ناس إلى زيادة الوجهات الخاصة به في قارتي أفريقيا وآسيا، ساعيًا لزيادة أعداد المعتمرين الذين يخدمهم.

يُذكر أن رحلات طيران ناس الحاصل على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، تخدم بشكل أساسي ضيوف الرحمن القادمين لأجل الحج أو العمرة، حيث ستوفر خيارات جديدة ومستمرة للمسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين إلى نيجيريا.