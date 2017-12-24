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دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول ” مرسي “

دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول ” مرسي “
القاهرة(صدى):

أحالت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق المعزول محمد مرسى إلى هيئة مفوضي الدولة.

ونصت الدعوى بتخابر مرسي مع منظمات إرهابية، وتسريب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي؛ لتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وشملت الدعوى كل من هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء،وأحمد جمال الدين وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق المعزول محمد مرسي.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 2 ساعتين

العميل مرسي عميل صهيون ذنب الماسونيه الإخواني الخارجي الإرهابي على أحر من الجمر منتظرك عشماوي يعلق رقبتك بحبل المشنقه دنت نهايتك وتطوى صفحتك جعل مثواك الجحيم

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