مبادرة ” أمنية ” بجازان تتلقى طلب من مريض بالزواج

تركي السالم(صدى):

تنطلق مبادرة ” أمنية ” التابعة لصحة جازان، في العديد من مستشفيات المنطقة لتحقيق أمنيات المرضى المنومين لفترات طويلة، لتنتهي بالمطالبة بتحقيق أمنية مريض بالزواج.

وصرح مدير صحة منطقة جازان الدكتور عايض الشهراني، أن لكل مريض أمنية بالشفاء يرافقها العديد من الأمنيات، مؤكدًا حرصهم على تحقيقها وفقًا للمبادرة، من بينها آماني بالحصول على أجهزة إلكترونية، وجوالات، وآيباد، وأجهزة علاجية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق الدعم المعنوي للمرضى، والاهتمام بهم، واحتوائهم، وتقديم كافة الخدمات، التي تكفل الراحة النفسية والجسدية للمريض.