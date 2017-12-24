روث الخيول هدية لترامب ولوزير الخزانة الأمريكي
عثر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، على صندوق طرد ملفوف بالورق والشرائط لتبدو كهدية، بالقرب من دار أحد الجيران في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس.
وظن ” منوشين ” في بادئ الأمر أن يكون الطرد مفخخا، ومن ثم استدعى فريق من خبراء الألغام والمتفجرات، وتبين بعد ذلك بأنه مملوء بروث الخيول.
ووجد وزير الخزانة بطاقة معايدة موجهة إلى الوزير وإلى الرئيس ترامب، ولم تتضمن أي تهديدات، ولكنها تضمنت انتقاد لقانون تخفيف العبء الضريبي الذي وقع عليه ترامب في 22 ديسمبر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههه ما اعطوه الا ما يستحق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ورفعت قدرهم واجد يااللي اهديت روث الخيول ,,
,, لماذا لم تأتي على قدرهم وتهدي لهم روث الكلاب ,, ( يكرم القارئ ) ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا قدر ترامب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22527 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه