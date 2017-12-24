روث الخيول هدية لترامب ولوزير الخزانة الأمريكي

واشنطن(صدى):

عثر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، على صندوق طرد ملفوف بالورق والشرائط لتبدو كهدية، بالقرب من دار أحد الجيران في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس.

وظن ” منوشين ” في بادئ الأمر أن يكون الطرد مفخخا، ومن ثم استدعى فريق من خبراء الألغام والمتفجرات، وتبين بعد ذلك بأنه مملوء بروث الخيول.

ووجد وزير الخزانة بطاقة معايدة موجهة إلى الوزير وإلى الرئيس ترامب، ولم تتضمن أي تهديدات، ولكنها تضمنت انتقاد لقانون تخفيف العبء الضريبي الذي وقع عليه ترامب في 22 ديسمبر.