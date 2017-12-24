قريباً.. ” تاكسي سدير ” لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

سعيد العجل(صدى):

كشفت جمعية البر الخيرية بحوطة سدير عن اعتمادها لإطلاق مبادرة ” تاكسي سدير ” لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى مستشفى حوطة سدير والمستشفيات الأخرى القريبة من مدينة حوطة سدير.

وكان مجلس إدارة جمعية البر بحوطة سدير عقد صباح اليوم، اجتماعه السابع وأقر عددا من القرارات للمستفيدين من خدمات الجمعية.

يشار إلى أن مبادرة ” تاكسي سدير ” هي مساهمة من أسرة المهيدب دعما منها للجمعية ولاهالي منطقة سدير كافه خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المتوقع أن يتم تدشين هذه الخدمة في الفترة القريبة القادمة.