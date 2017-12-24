الاتصالات: 5% ضريبة VAT على جميع الخدمات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات، اليوم الأحد، عن إضافة 5% ضريبة VAT على جميع الخدمات المقدمة بداية من 1 يناير المقبل، مع إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الشركة في رسالة إلى عملائها: عميلنا العزيز، تطبيقًا لقرار الهيئة العامة للزكاة والدخل والمتعلق بضريبة القيمة المضافة، سيتم إضافة 5% ضريبة VAT على جميع الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية ابتداءً من 1 يناير 2018م.

وكشفت المؤسسة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق أن التجارة الإلكترونية وما تتضمنه من عمليات بيع وشراء عبر الإنترنت ستخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.