إضراب 159 عامل في ” نفسية ” الطائف لاسترداد رواتبهم
طالب 159 عاملًا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، صباح اليوم، برواتهم الشهرية المتأخرة من الشركة المشغلة، معلنين الإضراب عن العمل لحين أخذ الرواتب.
وأعلن المتحدث الرسمي لـ ” صحة الطائف ” ، عبد الهادي الربيعي، بتوقف عدد من العمالة بمستشفى الصحة النفسية بالطائف عن العمل صباح اليوم.
وحاولت صحة الطائف، حل الاشكالية القائمة بين الشركة والعمال، من خلال استدعاء مسؤولي الشركة المتعاقد معها وإبلاغهم بمطالب العمالة، وتحقيق ماهو نظامي، كما أمنت العمل من خلال دعم المستشفى بعمالة أخرى من المستشفيات.
مجنون سابق[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 4 ساعات
طالب 159 عاملًا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، صباح اليوم، برواتهم الشهرية المتأخرة من الشركة المشغلة، معلنين الإضراب عن العمل لحين أخذ الرواتب.الله يستر اخاف يتاخر رواتبهم ويصيرو مرضي نفسانيين يصعب السيطرة عليهم