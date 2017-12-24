بالفيديو.. طالبات ترقصن على الموسيقى داخل الفصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لطالبات ترقصن على موسيقى المهرجانات داخل إحدى المدارس المصرية .
وأثار الفيديو موجه من الغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مستنكرين ما جاء بالفيديو من رقص وأغاني داخل الفصلوا المخصصة للتعليم ، مٌطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسئول عن هذا التسيب .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
عندنا وعندكم خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الرقص عندهم عادي ,,
,, حتى اسألوا الأم المثاليه ,,