بالفيديو.. طالبات ترقصن على الموسيقى داخل الفصل

القاهرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لطالبات ترقصن على موسيقى المهرجانات داخل إحدى المدارس المصرية .

وأثار الفيديو موجه من الغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مستنكرين ما جاء بالفيديو من رقص وأغاني داخل الفصلوا المخصصة للتعليم ، مٌطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسئول عن هذا التسيب .