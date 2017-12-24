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بالفيديو.. طالبات ترقصن على الموسيقى داخل الفصل

بالفيديو.. طالبات ترقصن على الموسيقى داخل الفصل
القاهرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لطالبات ترقصن على موسيقى المهرجانات داخل إحدى المدارس المصرية .

وأثار الفيديو موجه من الغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مستنكرين ما جاء بالفيديو من رقص وأغاني داخل الفصلوا المخصصة للتعليم ، مٌطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسئول عن هذا التسيب .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الرقص عندهم عادي ,,

,, حتى اسألوا الأم المثاليه ,,

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