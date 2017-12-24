تعليمات لبائعي السمك بوضع لوحات عليها الأسعار والأنواع

خالد الضبيبي(صدى):

أصدر رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، تعليمات لجميع محلات السمك بوضع لوحات تبين نوع وسعر كل صنف من الأسمال والمأكولات البحرية بشكل عام.

ويهدف هذا الأمر إلى التسهيل على المواطنين في التعرف على الأسعار والأنواع دون الحاجة إلى سؤال لبائع، كما هو معمول به في المواد الغذائية.

وقال المهندس الزايدي، إن إدارة صحة البيئة تقوم بتنفيذ حملات رقابية على كافة المنشآت، ضمن خطة متكاملة لمتابعة التزام محلات بيع الأسماك بالقرار وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.