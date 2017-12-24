تعليمات لبائعي السمك بوضع لوحات عليها الأسعار والأنواع
أصدر رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، تعليمات لجميع محلات السمك بوضع لوحات تبين نوع وسعر كل صنف من الأسمال والمأكولات البحرية بشكل عام.
ويهدف هذا الأمر إلى التسهيل على المواطنين في التعرف على الأسعار والأنواع دون الحاجة إلى سؤال لبائع، كما هو معمول به في المواد الغذائية.
وقال المهندس الزايدي، إن إدارة صحة البيئة تقوم بتنفيذ حملات رقابية على كافة المنشآت، ضمن خطة متكاملة لمتابعة التزام محلات بيع الأسماك بالقرار وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
القرش الابيض[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 4 ساعات
اقتراح ممتاز للغاية وضع اسعار ونوعية السمك كما هو معمول في المولات الكبيرة مثل بنده والدنوب وغيرها من المولات التجارية التي توجد بها سوبر ماركت كبيرة اتمني من بلديات المحافظات اخذ جولات دائمة وبشكل مفاجئ علي اسوق السمك والتاكد من صلاحية الاسماك للاستهلاك الادامي لانه معرضه للتلف بسرعة وتسبب تسمم للمستهلك اذا لم تحفظ في درجة بروده معينه