أسباب تلف بطارية السيارة ونصائح حول شرائها

عادل الحربي(صدى):

كشف عدد من المتخصصين في صناعة السيارات عن بعض الأعراض التي تخبرنا ببدأ تلف بطارية السيارة والتي تعلمنا بقرب نهاية عمرها الافتراضي ، مع تقديم مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء بطارية جديدة لسيارتك.

– أولا : أعراض بدأ تلف بطارية السيارة :

بطارية السيارة كغيرها من القطع الأخرى الموجودة في سيارتك ، لها عمر افتراضي محدد ينتهي وتتوقف عن العمل ، أو نتيجة لمجموعة من العوامل الأخرى كسوء استعمال أو الظروف التشغيلية لها مما يؤدي الى تسريع نهاية عمرها الافتراضي وبالتالي يؤدي الى تلفها بسرعة ،وأهم أعراض قرب تلف بطارية السيارة هي كالتالي :

– ملاحظة صدأ او تلف بأقطاب توصل البطارية أو مايسمى أصابع البطارية ،

– ظهور انتفاخ أو تشوه في شكل البطارية ولو بشكل بسيط فقد يظهر اما من الأعلى او من أحد الجوانب

– ظهور مشاكل بالشحن أو النظام الكهربائي الموجود بالسيارة

– صعوبة في تشغيل المحرك ،

هنا عند الظهور مثل هذه الأعراض يجب التوجه الى الكهربائي للتأكد من سلامة بطارية سيارتك ، أو القيام بفحصها بنفسك فقد تطرقنا سابقا الى طرق فحص الدينمو لمعرفة هل يشحن بطارية السيارة ، ويمكنك العودة لقراءته من هنا

– ثانيا : نصائح حول شراء بطارية جديدة لسيارتك :

عند الذهاب الى شراء بطارية جديدة لسيارتك هناك بعض الارشادات التي يجب اتباعها وهي كالتالي :

– تأكد من تاريخ انتاج البطارية ، ولاتشتري بطارية يكون تاريخ انتاجها تعدى 6 أشهر ، لأنه كلما زاد تاريخ الانتاج قلت مدة صلاحية البطارية والسبب مدة التخزين الطويلة لهذا يجب أخد هذه النقطة بجدية ،

– عند الذهاب لشراء بطارية جديدة تأكد من عدد الأمبير في البطارية بنفسك ، حيث تجده مكتوب فوق البطارية وفي الغالب يرمز لها بالرموز التالية AH , Amp-hour

حيث تجد مثلا 80AH أو 80AMP وهكذا حتى لايتم النصب عليك ، حيث أنه هناك بعض البائعين يقول لك هذه البطارية 80 أمبير ويستدل باحد الرموز المكتوبة فوق البطارية ويكون عبارة عن نظام ترقيم خاص بأصناف البطارية مثل هذا الرقم 80D26Lويستدل البائع ب الرقم 80 على أنه 80 أمبير ، لهذا يجب الانتباه الى هذه النقطة أيضا ، فالأمبير يرمز له بالرموز التالية فقط AH , Amp-hour

وفي الختام وكنصيحة عند الذهاب الى شراء بطارية جديدة اشتري بطارية بنفس مواصفات بطارية سيارتك القديمة تماما.