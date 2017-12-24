” حماية المستهلك ” تقدم نماذج استرشادية لعقود البناء و المقاولات

نايف السالم(صدى):

قدمت جمعية حماية المستهلك، نماذج استرشادية لعقود البناء و المقاولات، بهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك ومؤسسات المقاولات والبناء.

وجاء ذلك بناءا على عدم الوضوح في العقود الخاصة بالبناء والمقاولات، والتي ترتب عليها الكثير من النزاعات بين المستهلك والمؤسسات التي تقدم خدمات البناء والمقاولة.

وكان من أبرز المبادرات التي سعت لها الجمعية لخفض حدة النزاعات، ما قام به المهندس مذكر بن دغش القحطاني، المختص في إدارة العقود والناشط المعروف في مجال التوعية الهندسية، والذي بادر بإعداد نماذج استرشادية بطريقة مهنية وعملية.