” الخراشي ” يشيد بـ نوح .. ويطالب باحترام المنتخب الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدرب محمد الخراشي، الرئيس السابق للجنة المدربين الوطنيين، عن إعجابه بأداء نوح الموسى، بعد أول مباراة دولية له خاضها مع المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي في افتتاح بطولة كأس الخليج ” خليجي23 ” الجمعة الماضية.

وقال الخراشي: ” نوح الموسى ظهر بصورة جيدة، بعيداً عن اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يعد وجودهم مهماً لمنح زملائهم الشباب الثقة اللازمة لمقارعة المنافسين. وعلى لاعبي الخبرة مسؤولية كبرى في ذلك الجانب “.

كما طالب إدارة المنتخب بالاستعداد القوي للقاء الإمارات، قائلا : ” على اللاعبين نسيان النتيجة الإيجابية أمام الكويت، والتركيز على مواجهة الإمارات واحترام ذلك المنافس ” .

وتوقع الخراشي، أن يتمكن الأخضر من تجاوز دور المجموعات من البطولة.