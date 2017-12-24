قرقاش: نقدر المرأة التونسية وتجربتها الرائدة

علي القحطاني(صدى):

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بتمكين المرأة التونسية وتجربتها الرائدة، موضحا أنها بمثابة صمام الأمان وأكد على ضرورة تجبن وتفادي محاولات المغالطة.

وقال قرقاش عبر حاسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة “.

وأضاف: ” نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة “.