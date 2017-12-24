تحرير 13 محضر ضبط على منشآت إيواء مخالفة ببيشة

أبها(صدى):

صرح مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني ببيشة، عبدالله الأكلبي، بأنه تم تحرير 13 محضر ضبط على منشآت الإيواء المخالفة، خلال جولات تفتيشية مفاجئة للمدير العام للهيئة بمنطقة عسير محمد العمرة.

وقال ” الأكلبي ” ، إنه عدد منشآت الإيواء المرخصة في المحافظة تبلغ 31 منشأة، مشيرًا إلى أنه توجد 5 منشآت تحت الإجراء.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وتوطين وظائف هذا القطاع الهام ومتابعة أعمال الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف “.