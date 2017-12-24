فيديو يوثق ” الوادي الخلاب ” الذي عبره النبي أثناء هجرته

أماني الغامدي(صدى):

رصد مقطع فيديو مشاهد من الوادي الخلاب الذي سلكه النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أثناء هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، موثقًا اللحظة ليترك المشاهد في شعور وكأنه يعيش الماضي بكل تفاصيله.

ويعد الوادي، عبارة عن طريق وعر يبلغ طوله حوالي 2720 مترًا، وقد سلكه النبي محمد صلى الله عليم وسلم، إلى مرجح ذي العصوين.

ويبرز المقطع كيف عاني النبي صلى الله عليه سلم في صبر، حين عبر هذا المسلك موفراً 6 كيلومترات فيما لو أخذ طريق وادي مجاح واستدار، وهي مسافة ليست قليلة على البَشر والإبل في ذلك الوقت.