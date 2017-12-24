مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

علي القحطاني(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 28.25 نقطة ليقفل عند مستوى 7181.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفا للتأمين, والجوف, وتشب, وحلواني إخوان, وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات تهامة، وعذيب للاتصالات, وكهرباء السعودية, والبحر الأحمر, والجزيرة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.48% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, ويترو رابغ، والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 7.49 نقطة ليقفل عند مستوى 3109.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 57 ألف سهم تقاسمتها 197 صفقة.