بالصور.. ” نظام مكن ” يسجل 517 ألف منسوب تعليم و27 ألف مدرسة

سعيد العجل(صدى):

وصل عدد منسوبي وزارة التعليم المسجلين في نظام مكن إلى 517577 و27 ألف مدرسة حسب الاحصائية التي أُخذت اليوم الأحد 6 ربيع الثاني 1439 هـ وبلغ عدد مكاتب التعليم أربعمائة واثنان وسبعون مكتباً فيما بلغ عدد أولياء أمور الطلاب المسجلين في النظام : أربعة ملايين ومائتين وتسعة وستين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون وعدد بطاقات الدعم14720بطاقة .

وأظهرت الإحصائية مؤشراً إيجابياً على أهمية النظام ومايقدمه كونه من أهم الأنظمة التعليمية وأشملها للبيانات الخاصة بالتعليم .

وبحسب إفادة محلل النظام مشرف تقنية المعلومات سعيد الأحمري أن نظام مكن التعليمي نظام وزاري انطلق في 15- محرم 1439هـ ليعمل على حوسبة مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي بناءً على القرار الصادر من وكيل الوزارة لشؤون تعليم البنين الدكتور نياف الجابري برقم 78721 وتاريخ 27/8/1438هـ عطفا على قرار معالي وزير التعليم رقم 37350005 وتاريخ 17/2/1437هـ ، بتكليف كل من المبرمج حسن الذروي ومحلل النظم سعيد الأحمري مشرفي تقنية المعلومات بمكة المكرمة بتحليل وبرمجة هذا النظام بحيث يقدم للميدان التربوي أسهل الطرق في التعامل مع مؤشرات الأداء مع تقديم استعلامات متقدمة وإحصاءات دقيقة عن المؤشرات وفق إحتسابات لحظية للمدخلات مع إصدار كافة التقارير الرتبية والفئوية التي يتطلبها النظام وفق المعايير المحددة لكل مؤشر كما ورد في الإصدار الأخير لمنظومة الأداء رقم ( 5 ) . إصدار 1439هـ .

وأضاف الأحمري أنه بفضل الله تعالى ومع كون الانطلاقة قريبة جداً إلا أن هذا النظام استقر في الميدان التربوي بشكل سريع وأصبح يلبي التطلعات ويقدم الخدمات التقنية للمستفيدين على كافة المستويات فهو يعد الآن من أهم الأنظمة التعليمية وأشملها للبيانات الخاصة بالتعليم .