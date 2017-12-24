بالصور.. إتلاف 140 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة المدينة المنورة، اليوم الأحد، حملة تصحيحية في بلدية الحرم، وقامت بزيارة بعض منشآت الصحة، وأتلفت 140 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية الحرم “.

وأضاف: ” وخلال الحملة تم زيارة عدد من المنشآت الصحية نتج عنها إتلاف 140 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك ومجهولة المصدر بالإضافة إلى سوء النظافة العامة لبعض المحلات”.