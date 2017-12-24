7 طرق هامة للتعامل مع الزوج المهمل لنظافته الشخصية
كشفت دراسة حديثة عن اهم النصائح التي تساعد المرأة في التعامل مع زوجها المهمل لنظافته الشخصية .
لا يُخفى على أحد انّ معايير النّظافة تعني النّساء أكثر من الرّجل إلا انّ هؤلاء معنيّون أيضاً بالمحافظة على نظافتهم الشّخصيّة.
1- لمّحي له عن أهمّية الرائحة الجميلة: يمكنكِ ان تقولي له كم انّ الرائحة الذّكية مهمّة جداً وأن تلمّحي له أنّكِ لا تشعرين بالرّاحة إلا بعد غسل أسنانكِ مرّتين يومياً على سبيل المثال، أو انّكِ تفضّلين الحمام اليومي أو غير ذلك من عادات النّظافة الشخصيّة.
2- إشتري له شامبو أو نوعاً مميّزاً من العطور: من النّصائح المفيدة ان تشتري له بعض العطور أو شامبو إذا كان مهملاً في هذا المجال.
3- وجّهيه لطبيب أسنان: في حال كان مهملاً لأسنانه أو انّ رائحة فمه كريهة، يمكنكِ ان توجّهيه إلى طبيب أسنان لكي يشرح له بدوره أهمّة العناية بأسنانه وغسلها مرّتين يومياً على الأقلّ.
4- ردّدي له هذه العبارة: إن كان زوجكِ مهملاً في الاهتمام بنظافته من جهة قلّة الاستحمام، فعليكِ دفعه لذلك بالتلميح من خلال العبارة التالية: ” إستمتع بحمامٍ سريع حتّى يجهز الطعام “.
5- دلّليه: إجعلي دلالكِ وسيلةً لكي يرغب في الاستحمام؛ كأن تساعديه فيه فتدلّكي له ظهره بالصابون أو غير ذلك.
6- ساعديه لإزالة الشعر: ساعديه إذا كان يعاني من مشكلة إزالة الشّعر سواء بالحلاقة أو بكريم الشعر الخاص بالسيّدات وامدحيه وقولي له إنّه سريع وسهل الاستخدام.
7- جهّزي له ثيابه الداخليّة: يمكنكِ أن تجهّزي له ثيابه الداخلية يومياً لكي يرى انّ الإستحمام عمليّة سهلة وسريعة.
أخيراً، وفي حال فشلتِ بكلّ محاولات التّلميح التي عدّدناها لكِ في السّطور السابقة، فما عليكِ سوى مصارحته بأسلوبٍ هادئ لا ينتقده بشكلٍ فظ، وقولي له إنّه يهمّكِ جداً أن يهتمّ بنفسه من أجلكِ كما تهتمّين بنفسكِ من أجله.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15737 ] نشر منذ 4 ساعات
إلا النظافه عاد لابد منها يومياً 😣
بنت النور[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 4 ساعات
النظيف نظيف من يومه لادراسه ولا وجع قلب
رويزا[ عدد التعليقات: 1751 ] نشر منذ 4 ساعات
عوذه الا الوساخه ماحد يتحملها اخلعيه لابارك الله فيه
حنان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
إه عندي زوج والله رائحة فمة تقولون قطو ميت في فمة ايش أسوي معاه ولا يستحم بصابون وإذا استحم كل شهرين مرة بدون صابون
بنت النور[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينك 💔ياخت حنان خلي يشوف يمكن عنده جرثومة معده تسبب الرائحه الكريهه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22527 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنون
كل مشكله لها حل
عليك احضار الشامبو وادوات تعطير الفم ومعقمات ثم
حاولي الاستحمام مع بعض واستخدام الادوات سويا..بطرق حلوه محببه ترغيب ومزح ..لين يتعود..يحتاجين صبر..وكل ماستحم معك قدمي له مكافاه ايله حلوه سهره اي شي..وهكذا..
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10238 ] نشر منذ 1 ساعة
الا عنده سؤس كثير في اسنانه .. خليه يرؤح يسؤيهاا 👌👌👌
بنت النور[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 49 دقيقة
اختي السحاب واذا البيت مليان بزران وش الحل😉
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 40 دقيقة
اختي بنت النور
بعدين اجاوبك لاتحولت بنت …والله لا يقوله….هههههههههه