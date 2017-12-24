7 طرق هامة للتعامل مع الزوج المهمل لنظافته الشخصية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن اهم النصائح التي تساعد المرأة في التعامل مع زوجها المهمل لنظافته الشخصية .

لا يُخفى على أحد انّ معايير النّظافة تعني النّساء أكثر من الرّجل إلا انّ هؤلاء معنيّون أيضاً بالمحافظة على نظافتهم الشّخصيّة.

1- لمّحي له عن أهمّية الرائحة الجميلة: يمكنكِ ان تقولي له كم انّ الرائحة الذّكية مهمّة جداً وأن تلمّحي له أنّكِ لا تشعرين بالرّاحة إلا بعد غسل أسنانكِ مرّتين يومياً على سبيل المثال، أو انّكِ تفضّلين الحمام اليومي أو غير ذلك من عادات النّظافة الشخصيّة.

2- إشتري له شامبو أو نوعاً مميّزاً من العطور: من النّصائح المفيدة ان تشتري له بعض العطور أو شامبو إذا كان مهملاً في هذا المجال.

3- وجّهيه لطبيب أسنان: في حال كان مهملاً لأسنانه أو انّ رائحة فمه كريهة، يمكنكِ ان توجّهيه إلى طبيب أسنان لكي يشرح له بدوره أهمّة العناية بأسنانه وغسلها مرّتين يومياً على الأقلّ.

4- ردّدي له هذه العبارة: إن كان زوجكِ مهملاً في الاهتمام بنظافته من جهة قلّة الاستحمام، فعليكِ دفعه لذلك بالتلميح من خلال العبارة التالية: ” إستمتع بحمامٍ سريع حتّى يجهز الطعام “.

5- دلّليه: إجعلي دلالكِ وسيلةً لكي يرغب في الاستحمام؛ كأن تساعديه فيه فتدلّكي له ظهره بالصابون أو غير ذلك.

6- ساعديه لإزالة الشعر: ساعديه إذا كان يعاني من مشكلة إزالة الشّعر سواء بالحلاقة أو بكريم الشعر الخاص بالسيّدات وامدحيه وقولي له إنّه سريع وسهل الاستخدام.

7- جهّزي له ثيابه الداخليّة: يمكنكِ أن تجهّزي له ثيابه الداخلية يومياً لكي يرى انّ الإستحمام عمليّة سهلة وسريعة.

أخيراً، وفي حال فشلتِ بكلّ محاولات التّلميح التي عدّدناها لكِ في السّطور السابقة، فما عليكِ سوى مصارحته بأسلوبٍ هادئ لا ينتقده بشكلٍ فظ، وقولي له إنّه يهمّكِ جداً أن يهتمّ بنفسه من أجلكِ كما تهتمّين بنفسكِ من أجله.