الأرصاد تنفي احتمالية تساقط الثلوج على المملكة

عادل الحربي(صدى):

نفى الناطق الرسمي لـ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، وجود مؤشرات عالية على تساقط الثلوج بالمملكة، إثر الموجة الحالية التي تؤثر على المناطق المختلفة، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد في تغريدة لها بموقع ” تويتر “: ” الناطق الرسمي لـ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: لا مؤشرات عالية على تساقط الثلوج أثر الموجة الحالية التي تؤثر على مناطق المملكة وتنتهي يوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1439هـ والحدود الشمالية بمشيئة الله تلامس الصفر المئوي “.