بالفيديو.. حيلة جديدة للمشي على الهواء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة، أثناء ابتكارها حيلة للمشى على الهواء، ومحاولة العديد من الأشخاص لتقليد هذه الحيلة.
وتظهر الفتاة في الفيديو، وكأنها تسوى وسادة ما في الفراغ، أو التأكد من ثبات شئ لا وجود له؛ للوقوف عليه، ومن ثم تضع قدمها فوق هذا الفراغ؛ لتعطي انطباع بأنها تمشي بالفعل على الهواء.
ونشرت ” أربيل أوليفار ” الفتاة الأمريكي، من مدرسة مانفيل الثانوية في ولاية تكساس، فيديو أثناء قيامها بتلك الحيلة؛ مما أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتقليدها.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=bEuK9h6fW9w
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات
لعبت عليكم كلكم ,,
ابوباسم[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههه لعبت على اللي شاف المقطع
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه طيب