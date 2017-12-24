بالفيديو.. حيلة جديدة للمشي على الهواء

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة، أثناء ابتكارها حيلة للمشى على الهواء، ومحاولة العديد من الأشخاص لتقليد هذه الحيلة.

وتظهر الفتاة في الفيديو، وكأنها تسوى وسادة ما في الفراغ، أو التأكد من ثبات شئ لا وجود له؛ للوقوف عليه، ومن ثم تضع قدمها فوق هذا الفراغ؛ لتعطي انطباع بأنها تمشي بالفعل على الهواء.

ونشرت ” أربيل أوليفار ” الفتاة الأمريكي، من مدرسة مانفيل الثانوية في ولاية تكساس، فيديو أثناء قيامها بتلك الحيلة؛ مما أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتقليدها.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=bEuK9h6fW9w