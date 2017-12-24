بالصور.. أصغر فندق في العالم

عمان(صدى):

قام مسن أردني الجنسية، بتحويل سيارته القديمة من طراز فولكسفاجن ” بيتل-الصرصور ” ، إلى فندق صغير بهدف كسب رزقه.

كما يسعى المسن إلى ترويج السياحة ببلده، لتصبح هذه الفكرة، أصغر فندق في العالم.

ويبلغ ثمن قضاء ليلة واحدة بهذا الفندق الصغير 56 دولار، كما أن تطريز مفروشات الفندق وزينته، صممت يدويا من قبل ابنه مالك الفندق.