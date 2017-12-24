بالصور.. أصغر فندق في العالم
قام مسن أردني الجنسية، بتحويل سيارته القديمة من طراز فولكسفاجن ” بيتل-الصرصور ” ، إلى فندق صغير بهدف كسب رزقه.
كما يسعى المسن إلى ترويج السياحة ببلده، لتصبح هذه الفكرة، أصغر فندق في العالم.
ويبلغ ثمن قضاء ليلة واحدة بهذا الفندق الصغير 56 دولار، كما أن تطريز مفروشات الفندق وزينته، صممت يدويا من قبل ابنه مالك الفندق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات
فكره حلوه وممتازه ,,
,, موفق خير خيوه ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 49 دقيقة
لوانه بالسعوديه تخالفه البلديه دون إي كلام