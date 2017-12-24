إحالة قضية شيرين ” أزمة البلهارسيا ” إلى محكمة المقطم بمصر

نورة الشهري(صدى):

أحالت النيابة العامة المصرية قضية النجمة شيرين عبد الوهاب، المتهمة بالاساءة لسمعة مصر، وترويج أخبار كاذبة، إلى محكمة جنح المقدم، وتم تحديد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 30-1-2018 .

وكانت نقابة الموسيقيين المصرية قد قرّرت إيقاف “ شيرين ” لشهرين عن الغناء داخل مصر، وذلك منذ وقت الإعلان عن القرار، ليرفع الإيقاف في الرابع عشر من شهر يناير المقبل، إثر القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” أزمة البلهارسيا “.

و عن القضية، كان قد ظهر مقطع للفنانة شيرين، ترد به على إحدي المعجبات، التي طالبتها بغناء ” ماشربتش من نيلها ” ، في إحدى حفلاتها بلبنان، لتجيب شيرين قائلة:”هيجبلك بلهارسيا إشربي إيفيان أحسن ” في إشارة لنوع من المياه المعدنية.