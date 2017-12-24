إحالة قضية شيرين ” أزمة البلهارسيا ” إلى محكمة المقطم بمصر
أحالت النيابة العامة المصرية قضية النجمة شيرين عبد الوهاب، المتهمة بالاساءة لسمعة مصر، وترويج أخبار كاذبة، إلى محكمة جنح المقدم، وتم تحديد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 30-1-2018 .
وكانت نقابة الموسيقيين المصرية قد قرّرت إيقاف “ شيرين ” لشهرين عن الغناء داخل مصر، وذلك منذ وقت الإعلان عن القرار، ليرفع الإيقاف في الرابع عشر من شهر يناير المقبل، إثر القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” أزمة البلهارسيا “.
و عن القضية، كان قد ظهر مقطع للفنانة شيرين، ترد به على إحدي المعجبات، التي طالبتها بغناء ” ماشربتش من نيلها ” ، في إحدى حفلاتها بلبنان، لتجيب شيرين قائلة:”هيجبلك بلهارسيا إشربي إيفيان أحسن ” في إشارة لنوع من المياه المعدنية.
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