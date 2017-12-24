” العدل ” تعرض مجموعة من الأحكام القضائية لنشر الوعي

عادل الحربي(صدى):

تقدم وزارة العدل، مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم في المملكة، سعيا لنشر الثقافة العدلية.

ونشرت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أحد الأحكام القضائية، الخاصة بالعقارات.

وتمثلت الحالة، في إقامة عدد من الأشخاص برفع دعوة قضائية، مطالبين ببيع عقار من تركة مورثهم، وتقسيم ثمنه حسب الإرث الشرعي، ووافق البعض في حين رفض آخرين مقيمين بالعقار، وغاب البعض الآخر عن الجلسات.

وحكم القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني، وتقسيم ثمنه بين الورثة حسب الفريضة الشرعية؛ نظرا لاتفاق أغلب الورثة على البيع، إلى جانب أن الإبقاء على العقار دون بيعه يؤكد انتفاع البعض دون البعض الآخر.

