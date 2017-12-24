في أحدث مؤامراتها.. الدوحة تلجأ ليهود أمريكا وتشهر بالمملكة إعلاميا

طلال الضوي(صدى):

وسعت قطر دائرة اتفاقياتها وخططها الهدافة لزعزعة استقرار المنطقة العربية وتشويه الصورة الذهنية للمملكة لدى العالم أجمع، لتصل اتفاقياتها إلى الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة ” نيوجيرسي جويش نيوز ” المعنية بشئون اليهود الأمريكيين مخططات قطر معهم، وخفايا الاتصالات الجارية من قبل النظام القطري بقادة جماعات الضغط الموالية لإسرائيل؛ للحصول على دعمها وانتشالها من عزلتها الحالية.

وأكدت الصحيفة أن أمير قطر تميم بن حمد استقبل وفدًا من اليهود في الدوحة بتنسيق من شركة ” ستونينجتون ستراتيجيز ” ، حيث أبرم معهم عددًا من الاتفاقيات التي تأتي على رأسها التشهير بالمملكة.

حيث قام ” تميم ” بإغراء الوفد واعدًا إياهم بالتكفل بكافة نفقاتهم في أمريكا معتمدًا على أموال الشعب القطري ونقود نيكولاس ميورن رئيس شركة ” ستونينجتون ستراتيجيز ” لتسهيل المهمة وتوفير شروط الوفد.

واتفق تميم مع الوفد اليهودي على خيوط المؤامرة التي ستدار ضد المملكة عالميًا، متضمنه التشهير بالمملكة إعلاميًا وإظهارها دولة معتدية من خلال حشد القنوات الإعلامية التابعة لهم ضد المملكة.

ولكن وافق اليهود على هذه المؤامرة بشرط وقف تمويل الدوحة لحركة حماس الفلسطينية، أمرين تميم بإقناع الحركة تسليم رفات جنود إسرائيلين باقية لديهم.