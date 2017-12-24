6 أسرار يخفيها الرجال عن زوجاتهم
قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه في الوقت الذي تطلب كل زوجة من زوجها أن يكون صادقاً وصريحاً معها، يكون تحقيق ذلك من الأمور الصعبة، فهناك أسرار لن يبوح بها بعض الرجال، وإليكِ أبرزها:
1- عين زائغة
إذا كنتِ تعتقدين أن زوجك مخلص لك ولا ينظر لسواك، فعليك أن تفكري في ذلك مجدداً. فقد اعترف رجال كثيرون أنهم لن يترددوا في النظر إلى امرأة أعجبتهم، ولن يدعك تعرفين الأمر.
2- كذبة بيضاء
لا مانع للرجل من أن يقوم بإطلاق كذبة صغيرة يعرف أنها قد تجنبه نار جدال لا تنتهي ودراما عاطفية تصيبه بالجنون، فللهدوء عنده أولوية من كونه صادقاً معك.
3- تفاصيلك المملة
أحياناً تجدين الزوج منتبه لكل ما تقولينه ولكن ردوده ليست سوى ” نعم ” ” حقا ” ، والحقيقة أنه لا يستمع إلى ثلثي حديثك كونه يمّل من تلك التفاصيل التي تسردينها.
4- مفاتيح السيارة
ربما يعدك زوجك بأن يشتري لك سيارة وإن لم تكوني بحاجة لها، وقد لا يكون ذلك لأنه يريد أن يهديك شيئاً قيماً، بل أغلب الرجال يؤكدون أن السبب هو حماية سياراتهم من قيادة زوجاتهم التي قد تدمرها.
5- المال
ربما تطلبين من زوجك بعض المال وتجدينه لا يتردد في إعطائكِ رغم أن حالته المادية ليست جيدة، فالرجل يحب أن يبدو المعيل القوي دائماً حتى وإن لم يكن كذلك.
6- العودة لما مضى
مهما كان الرجل سعيداً في زواجه ومرتاحاً ويقول لك ذلك باستمرار، إلا أنه يحن إلى أيام العزوبية، فهو يتمنى العودة إلى زمن اللامسؤوليات واللاالتزامات والحرية.
بنت النور[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 5 ساعات
وين الاسرار هذا واقع بس كله يرجع للمراه تكون مكبره عقلها لتمشي الحياه 😊
ابوحسام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
مع التقدير والاحترام
طيب جيبو ست أمور لايعرفها الزوج عن الزوجة
همس~[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 5 ساعات
المهم السياره ومو مهم السر اللي بيكون وراها 😍😅~
كان زمان[ عدد التعليقات: 2178 ] نشر منذ 5 ساعات
وش هالدراسة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15737 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6568 ] نشر منذ 5 ساعات
والله وصار مفتاح السياره عندنا😁☺انتبهو يا المتزوجين لا تخطفه وتدعم بسيارتكم😂😊
HELLO[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 4 ساعات
ا هذي مافيها شك * بس المرة اللي لها في وسائل التواصل بتكفشه بتكفشه * طال الزمان ولا قصر** اكيد انها قد شافت مثل هالتصرفات ** ان ما كانت قد سوتها هي بعد ***
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10238 ] نشر منذ 3 ساعات
اما العيؤن الزايغةة فكل الرجال كذاا
بدون اي احترام للاخت او الزوجهه عسى عيونهم تقلّلع
😁😁😁😁😁
رويزا[ عدد التعليقات: 1751 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعل عيونهم الفضخ ياسومه فعلا زايغه
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 2 ساعتين
احيانا بعض العيون فيها حول بسيط والزوجه تعتقد انه زوغان…لاتدققون في الاشياء البسي
طه بسسبب الحول
بنت النور[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهو شي يقهر اذا زوجك حولك ويناظر نفسك تسوين شي بس ما تدرين وشو بس بالمقابل يجي من يطالع فيك وينقهر 😌
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22527 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10238 ] نشر منذ 47 دقيقة
😁😁😁😁😁😁