” جزائية الرياض ” تعاقب مواطنا أيد ” داعش ” بالسجن 20 عاما

حمود العنزي(صدى):

أدان حكماً صادراً من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، مواطن بتهمة تأييد تنظيم ” داعش ” الإرهابي إنتاج ما يضر النظام العام، والانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد الفكر الضال.

كما أدان الحكم، المدعي؛ لثبوت مشاركته في المشاركة بتمويل الإرهاب بمبلغ نصف مليون ريال، وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى الحروب والفتن، وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به.

وحكمت المحكمة بسجن المواطن لمدة 20 سنة والمنع من السفر خارج المملكة، وكذلك منعه من المشاركة بالكتابة على الإنترنت، وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه.