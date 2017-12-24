وصول المنشآت المشاركة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت إلى 188 ألف

علي القحطاني(صدى):

وصل عدد المنشآت المشاركة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت، إلى 188168 منشأة، بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج.

من جانبه، صرَح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، خالد أباالخيل، بأن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيساهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين.

وأكد أبا الخيل، ” أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، وكذلك موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل “.

ودعا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع هدف الإلكتروني.