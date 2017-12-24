بالصور.. 30 جهاز آيفون 10 جوائز ” وقت اللياقة ” احتفالًا بخدمة مليون مشترك

علي القرني(صدى):

احتفلت شركة لجام، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، بخدمتها لمليون مشترك خلال العشر سنوات الماضية في كافة مراكزها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وانطلقت الحملة تحت شعار ” مليون سبب لنبقى الأفضل ” تم خلالها تقديم خصومات خاصة بالاشتراكات في فئتي الفتنس والبرو، بحيث أصبح اشتراك الفتنس بـ 1111 ريال لمدة ( 3 أشهر) و1777 ريال لمدة ( 6 أشهر) و2999 ريال لمدة ( 12 شهر).

فيما جاءت خصومات فئة البرو بـ 711 ريال لمدة (3 أشهر) و1222 ريال لمدة ( 6 أشهر) و1999 ريال لمدة ( 12 شهر).

وتفتخر وقت اللياقة بهذا الإنجاز الذي يساهم في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع السعودي.

وتعد مراكز وقت اللياقة الرياضية أكبر شبكة للمراكز الرياضية وأكثرها انتشاراً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بعد أن وصل عدد المراكز إلى 150 مركزاً خلاف الأندية النسائية التي بدأت في الانتشار في مدن مختلفة، وتسعى وقت اللياقة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات الرياضية.

من جهة أخرى كرّمت وقت اللياقة الفائزين في مسابقة تحدي 10 كلم التي أقيمت في كافة مراكز وقت اللياقة بالمملكة، حيث سلّم مساعد الرئيس التنفيذي الاستاذ عبدالملك الحقباني، الجوائز وهي عبارة عن 30 جهاز أيفون 10 وثلاثون قميصاً لنادي برشلونة بالرقم 10 واسم اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي.

