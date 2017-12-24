الغذاء والدواء تحذر من منتج دقيق ذرة للعلامة التجارية بيكميت

نايف السالم(صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنون الذين يعانون من حساسية الجلوتين، من عدم شراء منتج دقيق ذرة (Corn flour) للعلامة التجارية بيكميت (BAKEMATE). ونبهت على من لديه المنتج بالتخلص منه.

حيث أن محتوى الجلوتين تجاوز الحد المسموح به في المواصفات القياسية الخليجية رقم (2012/1021 الأغذية الخالية من الجلوتين)، وهو ما يخالف ما ذُكر على البطاقة التعريفية للمنتج بأنه خالٍ من الجلوتين .

وأوضحت الهيئة أن الدقيق منتج في السعودية، ويزن 1 كيلو غرام، وبتواريخ إنتاج 5/2017م وانتهاء 5/2019م، وإنتاج 7/2017م وانتهاء 7/2019م، وإنتاج 9/2017م وانتهاء 9/2019م.

وأكدت على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص المنتج، حيث تم إيقاف خط الإنتاج لمنتج دقيق الذرة للعلامة التجارية بيكميت (BAKEMATE)، ومخاطبة الجهات الحكومية للتأكد من سحب المنتج المخالف من الأسواق المحلية.