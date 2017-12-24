بالصور.. ” أمانة عسير ” تزيل 180 مترًا مكعبًا من المخلفات بمقابر أبها

أبها(صدى):

دشنت أمانة منطقة عسير، ممثلة في الفرق الميدانية التابعة لمشاريع نظافة مدينة أبها والمراكز الإدارية، حملة أعمال نظافة المقابر وإزالة أي تشوه بصري، اليوم، في مدينة أبها والفروع التابعة لها.

وصرح المشرف العام على إدارتي النظافة والإصحاح البيئي محمد سبران، بتوزيع القوى العاملة والمعدات على أكثر من 11 فرقة ميدانية تضم 28 معدة متنوعة و172 من القوى العاملة.

وأكد سبران أنه بمرور 4 أيام من الحملة، تم ترحيل أكثر من 180 متراً مكعباً من المخلفات وبقايا الأشجار والحشائش من المقابر.

و شملت الأعمال أكثر من 21 مقبرة، متضمنة كل من: الشرف، الموصلية، الطبجية، مدينة سلطان، المسقي، الشبارقة، البدلات، القوز، الشرف بالصما، السقا، الصقور، آل ويمن، آل مجيش، آل شار، شرمة، آل محمود، آل مسعلي، سد مربة، المفجر، صدر وايلة.