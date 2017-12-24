بالتزامن مع إنفاقها المليارات دعما للإرهاب.. نصف سكان إيران فقراء

طهران(صدى):

صرَح مسئول في لجنة ” الخميني ” الإغاثية الحكومية في إيران، بأن نصف سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، بما يعادل 40 مليون نسمة.

وقال برويز فتاح، رئيس اللجنة، إن رسمياً هناك 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وهناك 40 مليون شخص يحتاجون إعانات بمبلغ شهري قدره 45 ألف تومان، بحسب الدولة.

وفي سياق متصل، تتزايد الانتقادات الداخلية حول إنفاق النظام الإيراني، المليارات على تدخلاتها العسكرية في الدول العربية ودعم الإرهاب، ومليشيا الحوثي، إضافة إلى تطوير برنامجها النووي والصاروخي.