بالصور.. إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء

محمود البلوي(صدى):

تمكن جمرك ميناء ضباء من إحباط ثلاث محاولات تهريب للمخدرات، بلغت أحجامها 1.318.208 حبة من الكبتاجون والترامادول خلال أسبوع واحد.

وأوضح على العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء، أن الجمرك نجح في إحباط محاولات التهريب الثلاثة في أسبوع واحد فقط، وكانت أول محاولة تضم 760.050 حبة كبتاجون مهربة في إحدى الشاحنات.

وأضاف أن محاولة التهريب الثانية ضمت 436.868 حبة ترامادول وكبتاجون، وكانت مخبأة في أماكن متفرقة بالشاحنة، بينما المحاولة الثالثة تمكن فيها الجمرك من إحباط 121.290 حبة وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الأزمة حيال المهربين .