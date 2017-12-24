” أزميل للمقاولات ” تحصل على مشروع إنشاء مرافق في حقلي حرض والحوية

نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ شركة الإنشاءات السعودية أزميل للمقاولات لمشروع بناء 3 مرافق إنشائية في حقلي حرض والحوية، بعد أن أرسى العقد عليها.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في حقلي حرض والحوية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام المرافق لمساندة ودعم الأعمال في الحقلين، بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية المطلوبة والاتصالات.

يُذكر أن أرمكو أبرمت في الفترة الأخيرة اتفاقيات مع العديد من شركات خدمات الزيت والغاز في إطار برنامج يعزز توجه الشركة نحو استدامة الطاقة، وتنويع الاقتصاد، والتوسُع في إنتاج الغاز، وزيادة المحتوى الوطني، بتكلفة إجمالية بنحو 4.5 مليارات دولار.