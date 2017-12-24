بالصور| وادي الديسة.. جنة تطل على البحر الأحمر لم توفَى حقها

محمود البلوي(صدى):

يعد وادي الديسة الذي يطل على البحر الأحمر وتحديدًا جنوب غرب مدينة تبوك، أحد أهم الأودية التي تظهر بها جمال الطبيعة على الإطلاق؛ لتمتعه بموقع جغرافي فريد.

ويمتد ” قراقر ” أو ” وادي دامة ” كما يطلق عليه، في وسط وقلب المنطقة التي يضمها مشروع ” نيوم ” الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وترصد ” صدى ” أبرز مميزات الوادي في النقاط التالية:

1- تحيط الجبال بالوادي، وكذلك الحواف الصخرية العالية ذات التشكيل المتنوع، بفعل عوامل التعرية والنحت بسبب المياه والهواء.

2- يستمر فيه جريان الماء النابع من الصخور، على مدار العام، وتتواجد به شلالات ” موسمية ” ، ناجمة عن مياه الأمطار.

3- يمتلك وادي الديسة طبيعة متفردة، لوجود الماء الذي لا ينقطع في مواقع عديدة منه، والتشكيلات الجبلية الأخاذة.

4- قرية ” الديسة ” من أجمل المواقع الطبيعية، والأكثر إثارة وسحرا بجمالها، وتقع بين مضيق جبال قراقر المتنوعة في تشكيلاتها الصخرية، والتي تنعكس على سطح المياه الجارية على شكل جداول نهرية صغيرة، في أماكن مختلفة، حيث تغذي ” الأشجار الشهيرة ” وسط المضيق، والمعروفة لدى أهالي المنطقة.

5- هناك نقوش ثمودية ونبطية أثرية، موجودة ومكتوبة على جنبات جبال الديسة، إضافة للخط العربي الكوفي، المنسوب للعصر الإسلامي المبكر، وبعض المستوطنات التاريخية الشهيرة

6- المنطقة لا تزال تستكشف من قبل الرحالة ومحبي الطبيعة.

