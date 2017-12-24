إعادة فتح الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة بالريال

عادل الحربي(صدى):

انتهت وزارة المالية، اليوم، من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية، عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقد جرى الطرح السابق خلال شهر أكتوبر للعام الجاري؛ حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 10.325 مليار ريال سعودي.

وتم حديد حجم إعادة فتح الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4.775 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 216 % .

كما قُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى تبلغ 2.400 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022م، والشريحة الثانية تبلغ 1.800 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024م، والشريحة الثالثة تبلغ 0.575 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027م، وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار أكتوبر 2017م الكلي 21.455 مليار ريال سعودي‏.

و بذلك يقفل الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه، الشريحة الأولى، تبلغ 7.600 مليار ريال سعودي، الشريحة الثانية، تبلغ 6.680 مليار ريال سعودي، الشريحة الثالثة، تبلغ 7.175 مليار ريال سعودي.