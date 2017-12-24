فيديو مؤثر لكلب يعتني بطفل رضيع

متابعات(صدى):

وثقت سيدة أمريكية تٌدعى ” أوليزيا كوزميشوفا ” ، مقطع فيديو لكلبها الأليف وهو يقوم بالأعتناء برضيعها النائم.

وظهر الكلب في مقطع الفيديو واضعا ساقه على سرير الطفل ” ليوناردو ” وأخذ يهزه بشكل مستمر لمساعدته على الاسترخاء بشكل أكبر ، ما اثار اعجاب الآلاف من المتابعين عبر مواقع التواصل.