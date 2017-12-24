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فيديو مؤثر لكلب يعتني بطفل رضيع

فيديو مؤثر لكلب يعتني بطفل رضيع
متابعات(صدى):

وثقت سيدة أمريكية تٌدعى ” أوليزيا كوزميشوفا ” ، مقطع فيديو لكلبها الأليف وهو يقوم بالأعتناء برضيعها النائم.

وظهر الكلب في مقطع الفيديو واضعا ساقه على سرير الطفل ” ليوناردو ” وأخذ يهزه بشكل مستمر لمساعدته على الاسترخاء بشكل أكبر ، ما اثار اعجاب الآلاف من المتابعين عبر مواقع التواصل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههه

,, معليش صبرك شوي ,, صبرك الى مايجوع ,,

,, ومن بعدها تقولي ليت اللي جرى ماكان ,,

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 دقيقة

ناوي على شي يذكرني بقصة ليلى والذئب هههههه

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