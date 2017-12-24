فيديو مؤثر لكلب يعتني بطفل رضيع
وثقت سيدة أمريكية تٌدعى ” أوليزيا كوزميشوفا ” ، مقطع فيديو لكلبها الأليف وهو يقوم بالأعتناء برضيعها النائم.
وظهر الكلب في مقطع الفيديو واضعا ساقه على سرير الطفل ” ليوناردو ” وأخذ يهزه بشكل مستمر لمساعدته على الاسترخاء بشكل أكبر ، ما اثار اعجاب الآلاف من المتابعين عبر مواقع التواصل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههه
,, معليش صبرك شوي ,, صبرك الى مايجوع ,,
,, ومن بعدها تقولي ليت اللي جرى ماكان ,,
سلمان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 دقيقة
ناوي على شي يذكرني بقصة ليلى والذئب هههههه