إطلاق خدمة جديدة لديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأ ديوان المظالم، صباح اليوم الأحد، بالعمل بخدمته الجديدة الخاصة ببيانات المترافعين عبر بوابته الإلكترونية؛ للمساعدة في التوصل الدقيق لبيانات المترافع أمام الدائرة القضائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ سليمان بن محمد الشدي، أن هذه الخدمة تساعد في معرفة صفة حضور المترافع ونوعه إن كان محاميًا مرخصًا أم غير ذلك وعدد من القضايا التي يترافع فيها ممثلة في خدمة تنبيه القضاة على الوكلاء غير المحامين.

يُذكر أن ديوان المظالم أطلق خلال الفترة الماضية عبر بوابته الإلكترونية، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين الإطلاع والاستفسار عن معاملاتهم و تيسير الاجراءات وسرعة اتخاذها بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم.